إنجي علاء تكشف عن كواليس مسلسل بلا دليل .. صور

نشرت المؤلفة إنجي علاء صورا من كواليس مسلسلها الجديد "بلا دليل"، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى توتير.



وحرصت إنجى علاء على ظهور بعض أبطال المسلسل منهم درة بطلة العمل، والفنان خالد سليم، والفنان جمال عبدالناصر، والفنانة الشابة ديانا هشام والفنان اللبناني نيقولا معوض.



مسلسل "بلا دليل" يشهد أولى تجارب إنجي علاء في كتابة السيناريو، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي، من خلال 45 حلقة.



المسلسل بطولة درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.