طريق الشيطان .. شقيقان يقتلان سائقا ويستوليان على التاكسى بحثا عن الثراء السريع

واقعة مريرة شهدتها قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث تملك الشيطان من قلب شقيقين وجعلهما يبيعان اخرتهما بدنياهما فاجتمعا على الشر ولم يستيقظ ضمير أحدهما ولو للحظة ليتراجعا عن السير في طريق الشيطان وعدم الاستسلام له.



الشقيقان عبدالفتاح صاحب الـ40 عاما وشقيقه عادل صاحب الـ35 عاما قررا أن يودعا الفقر ويعيشان عيشة الأغنياء فهداهما شيطانهما إلى السرقة، وإلى أبشع من ذلك فقد قتلا سائقا خرج من منزله ليحضر بحثا عن رزقه هو وأبنائه.



بدأت الواقعة بعد جلوس الشقيقين معا يخططان للحصول على الأموال بطريقة سهلة فقررا القيام بسرقة السيارات من أصحابها بالقوة ثم بيعها بعد ذلك بعد تغيير ملامحها ومواصفاتها.



وبالفعل نزلا للشارع وقام باستئجار تاكسي بحجة توصيلهم لمنطقة في قرية ميت بره وكان هذا في حوالي الحادية عشرة مساء وظلا طوال الطريق يتحدثان سويا مع سائق التاكسي حتى لا يشعر بالخوف حتى وصلا لمكان تحيطه الزراعات من كل مكان وبدأت الريبة والخوف يتسلل لقلب السائق حسن عطوة والمقيم بشبرا الخيمة والذي جاء ليوصلهم بالتاكسي الخاص به وطلب منهم أن يقف لهذا الحد حتى يتمكن من العودة وسط هذه الزراعات لأنه لا يعرف الطريق ولكنهم أصروا على دخوله وسط الزراعات وبعد فترة أصر السائق علي عدم استكمال المشوار.



وهنا كانا قد وصلا لمنطقة نائية بعيدة وسط الزراعات و هنا طلب الشقيقان من السائق النزول من التاكسي دون أي إزعاج وذلك حفاظا على حياته ولكن السائق رفض الاستسلام لهم وأصر على عدم ترك التاكسي وهنا دبت مشاجرة بينهما قاما على أثرها الشقيقان بطعن السائق عدة طعنات نافذة أودت بحياته في الحالة.



وظلا يلتفتان يمينا ويسارا ليتأكدا من عدم رؤية أحد لهما وبعد أن اطمئنا قاما بحمل الجثة والدخول بها وسط حقل مزروع بالذرة وتركاها وفرا هاربين بالتاكسي، ثم قاما بعمل بعض التعديلات به وبيعه لشخص آخر، ليتحصلا على الأموال التي يريدوها ليعيشا كما يحلمان وسط الأغنياء، لكنهما نسيا قدر ربهما وأنه مطلع على ما يفعلانه ففي اليوم الثاني عثر صاحب الحق على جثة السائق القتيل وأبلغ الجهات الشرطية التي توصلت لمرتكبي الواقعة، وتم إلقاء القبض عليهما.



تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من العثور على جثة لشخص يدعى حسن عبد الله عطوة بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا ومقيم بشبرا الخيمة.



على الفور قرر اللواء محمد عمارة تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد محمد فتحى رئيس المباحث الجنائية، والمقدم محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز قويسنا، وتم وضع الاكمنة الثابتة والمتحركة وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقان وهم عبد الفتاح .س .ع 40 عاما عاطل ومقيم بالساحل القاهرة، عادل . س . ع 35 عاما عاطل ومقيم بقرية أبشيش التابعة لمركز الباجور، وأن الجناة قاموا بارتكاب الجريمة والاستيلاء على التاكسى وبيعه لشخص يدعى السيد .إ . ال – 40 سنة ومقيم بالباجور.