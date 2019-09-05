تعليم القاهرة: النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس الثانوي العام إلى 210 درجات

أكد محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس الثانوي العام إلى ٢١٠ درجات بدلا من ٢١٤ درجة.



وقال محمد عطية، في بيان رسمي له، إن هذا القرار جاء وفقا لرغبة أولياء الأمور وتيسيرا عليهم، وبناءً على موافقة محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.



جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11/9/2019 إلى يوم 28/5/2020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي فتبدأ من 21/9/2019 حتى 4/6/2020، ويتخللها إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت 25/1/2020 وتنتهى يوم الخميس 6/2/2020.



أما بالنسبة للدراسة في الفصل الدراسي الثاني، فتبدأ لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من 8/2/2020 إلى 28/5/2020، وتبدأ في الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي من 8/2/2020 إلى 4/6/2020.