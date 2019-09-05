نقلها وزير الخارجية الأمريكي.. إسرائيل تبعث برسالة تهديد لـ لبنان

ذكرت وسائل إعلام إٍسرائيلية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بعث برسالة إلى الرئيس، اللبناني ميشال عون، حملت تحذيرا من قيام إسرائيل بمهاجمة لبنان بسبب صنع الصواريخ الدقيقة رقم 2، لافتا إلى أن واشنطن ستدعم هذا الهجوم.



وأوضح موقع "دبكا" الإسرائيلي أن الرسالة تم تسليمها إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وطلب منه إيصال محتواها أيضا إلى حسن نصر الله، أمين عام حزب الله.



وأورد الموقع أن إعلان جيش الدفاع الإسرائيلي في 3 سبتمبر الماضي بشأن مصنع الصواريخ الدقيقة ل‍إيران وحزب الله في بلدة النبي شيت في البقاع اللبناني، كان مجرد مثال واحد فقط على حجم المعلومات التي لدى المخابرات الإسرائيلية حول إنتاج صواريخ إيرانية دقيقة في لبنان.



وأشار دبكا إلى أن الوزير الأمريكي أوضح أن إسرائيل لديها معلومات استخباراتية مؤكدة عن المصنع الثاني لإنتاج الصواريخ الدقيقة الذي أنشأته إيران وحزب الله في لبنان، كما أنها تعلم جيدا أن معظم الجهود لتصنيع مثل هذه الصواريخ تتم داخل هذا المصنع، بينما يهدف المصنع الموجود في بني شيت إلى تضليل إسرائيل.



ولفت دبكا إلى أن بنيامين نتنياهو سافر إلى لندن برفقة قائد القوات الجوية العام الجنرال عميكام نوركين، ورئيس إدارة العمليات الجنرال أهارون هاليفي، حيث سيكشف المعلومات الجديدة للحكومة البريطانية.



وعلل الموقع نشر بطاريات صواريخ باتريوت في شمال إسرائيل بأنه استعداد لرد حزب الله المتوقع، بعد أن تتم مهاجمته من قبل الجيش الإسرائيلي.