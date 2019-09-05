الهروب من الموت.. نجاة أسرتين في انهيار منزل وفقدان مسنة تحت الأنقاض بالدقهلية

اصيبت مسنة فى انهيار منزل مكون من 4 طوابق بقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية وتمكن اخرون من النجاة بأعجوبه.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار مكون من ٤ طوابق بقرية ميت العامل واصيبت مسنه بكدمات وكسور.



وانتقلت القيادات الامنية بقيادة مدير الامن وسيارات الاسعاف وقوات الدفاع المدنى إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المنزل مكون من ٤ طوابق ملك شخص يدعى عادل العدوي الطنبولى ويقطن به ٣ اسر .



وبسؤل شهود عيان اكدوا ان هناك اسره منهم خارج البلاد وافراد الاسرتين الاخرين عندما احسوا بانهيار المنزل خرجوا مسرعين فيما تبقيت سيدة مسنه لم تستطع الخروج وتدعى السيدة كاميليا الشهيدي ٦٨ عاما تعيش بالدور الأرضى زوجة صاحب المنزل ومازال البحث جارىا عنها اسفل الانقاض حيث ان المنزل انهار رأسيا ودفن الدور الارضى اسفل سطح الارض.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم.