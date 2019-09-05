خالد الجندى: لا يجوز لزوجة الاستمرار مع زوج ماله حرام ..فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يجوز لامرأة أن تكمل حياتها مع زوج يطعمها من مال حرام، مشيرا إلى ان ضرر هذا المال يعود بالأمراض وتبديد الأبناء.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "يعنى لو زوجها ماله حرام أو زوجها إرهابي الضرر لن يصيبه وحده".



وأشار الى أن ضرر المال الحرام ليس فى أمور الأخرة فقط بل أنه ينسحب على الأمور الدنيوية بالإفساد وبالأمراض والحوادث والأسقام ونزع البركة وضيق المعاش وبإنحراف الأبناء فالمال الحرام ليس أخروي فقط.