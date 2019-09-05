بعد أزمة حفل السعودية.. نيكي ميناج تعتزل الغناء رسميًا

أعلنت المغنية العالمية نيكي ميناج عبر حسابها الرسمي على تويتر، اعتزالها الفن، والتقاعد من أجل عائلتها، لتحدث ضجة كبيرة بين متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا.



وكتبت نيكي ميناج في تغريدتها على تويتر، قائلة: "لقد قررت التقاعد من أجل عائلتي.. أعلم أن الرفاق سعداء الآن.. إلى المعجبين بي حافظوا على إعادتي، افعلوا ذلك حتى موتي".



وكانت نيكي ميناج تعرضت لأزمة كبيرة بسبب إلغاء حفلها في السعودية منذ اسابيع.



كشفت مصادر لصحيفة "عكاظ" عن سبب إلغاء حفل مغينة الراب الأمريكية نيكي ميناج في السعودية، ضمن إحدى الفعاليات الخاصة بموسم جدة، موضحًة أنه لمخالفتها العادات والقيم السعودية.



وأشارت صحيفة «عكاظ» إلى أن الجهات المختصة شرعت في إعادة النظر في معايير منح التراخيص الخاصة بالفعاليات الغنائية واختيار ضيوفها من المغنين العرب والأجانب، والتي ستتضمن ملاءمة اختيار الضيف وفق ضوابط محددة.



