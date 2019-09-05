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تعليم

التعليم العالي: بدء تنفيذ خطة الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:41 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
نهلة الشربيني - كريم ناصر
أعلن مسئولو وزارة التعليم العالى أن اهتمام الوزارة بتنفيذ خطة الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية عالميا، و إدراجها من أفضل الجامعات العالمية، بدأ منذ فترة كبيرة.

و أوضحت وزارة التعليم العالي، أنه تم تدريب مسئولى الوزارة للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية ، وتم تشكيل لجنة متخصصة للبحث فى الأمر فى الفترة الأخيرة لذا حدث تغير فى مكانة التصنيف العالمي للجامعات المصرية ، و بدأ ظهور الجامعات المصرية فى تصنيف شنغاهاى لأفضل 500 جامعة عالمية و جميع التصنيفات الأخرى .

وأشار مسئولو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إلى أنه في عام 2018-2019 تم إدراك 19 جامعة مصرية فى تصنيف تايمز هاير اديكيشن ، و تم لأول مرة إدراج جامعة القاهرة ضمن أفضل400 جامعة على مستوى العالم.

وأضاف المسئولون ،  أنهم يعملون دائما على تشجيع النشر الدولي والاشتراك فى الأبحاث العلمية للارتقاء بالتصنيف العالمى للجامعات المصرية و تحسين التعليم الجامعى بمصر.

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