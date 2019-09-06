وزير الدفاع الأمريكي: السعودية لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الحوثيين

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية.



وقال إسبر إن "المليشيات الانقلابية تواصل ارتكاب الفظائع في اليمن، مشيرًا إلى أن إيران تحركهم".



وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أصدر، أمس الخميس، بيانًا قال فيه إنه أطلع مسئولين أمريكيين اثنين على بقايا أسلحة إيرانية، استخدمها الحوثيون.