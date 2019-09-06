أهالي شبرا الخيمة يشكون من انتشار الكلاب الضالة

أرسل القارئ محمد طارق المقيم بشارع شبرا بمحافظة القاهرة، شكوى عبر خدمة بين الناس بموقع صدى البلد بسبب انتشار الباعة الجائلين بشارع شبرا وشارع خلوصي وزيادة إشغالات الطريق للمحلات بصورة لا تسمح بمرور المواطنين بيسر.





وأوضح طارق في رسالته أن الباعة الجائلين احتلت الأرصفة والطريق أصبح ضيقا لمرور الأهالى على مرئي ومسمع من الحي ودون اتخاذ أي إجراء ضد المخالفين.





وطالب محمد طارق المسئولين بسرعة حل هذا المشكلة.



