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بين الناس

أهالي شبرا الخيمة يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
الكلاب الضالة - صورة
الكلاب الضالة - صورة أرشيفية
احمد قطب
أرسل القارئ محمد طارق المقيم بشارع شبرا بمحافظة القاهرة، شكوى عبر خدمة بين الناس بموقع صدى البلد بسبب انتشار الباعة الجائلين بشارع شبرا وشارع خلوصي وزيادة إشغالات الطريق للمحلات بصورة لا تسمح بمرور المواطنين بيسر.

وأوضح طارق في رسالته أن الباعة الجائلين احتلت الأرصفة والطريق أصبح ضيقا لمرور الأهالى على مرئي ومسمع من الحي ودون اتخاذ أي إجراء ضد المخالفين.

وطالب محمد طارق المسئولين بسرعة حل هذا المشكلة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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