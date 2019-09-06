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فن

شورت وكلابظ وبوكس.. نبيل الحلفاوي يكشف عن صورة نادرة له

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:14 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
سعيد فراج
طرح أحد متابعي الفنان نبيل الحلفاوي، عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، تساؤلًا عليه في تغريدة حملت صورة له وهو يرتدي شورت وكلابظ وتيشيرت، حيث يلعب كان الـ بوكس، في سن الشباب، متسائلًا، إن كانت هذه هي صورة الفنان الحقيقية أم لا. 

وكتب المتابع في تغريدته لـ نبيل الحلفاوي، قائلًا: «هي دي صورتك فعلن يا قبطان»، ليؤكد عليه الأخير المعلومة قائلًا: «نعم.. هي فعلا صورتي». 

يذكر أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي الفنية، كانت مسرحية «اضحك لما تموت»، التي توقف عرضها من العام الماضي، وهي أحد العروض المسرحية للبيت الفني للمسرح. 

"اضحك لما تموت"، من تأليف لينين الرملى، بطولة نبيل الخلفاوى، محمود الجندى، سلوى عثمان، إيمان أمام، تامر الكاشف، زكريا معروف، ديكور محمود الغريب، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، إستعراضات شيرين حجازى، إخراج عصام السيد.

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