وفد مصري يتوجه إلى الصين لبحث التعاون المشترك في إنتاج السيارات الكهربائية

توجه مسئولو وزارة قطاع الأعمال العام، إلى الصين في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وتتضمن مدينتين، لبحث فرص التعاون مع الجانب الصيني خاصة في مجال إنتاج السيارات الكهربائية.



ويجري المسئولون مباحثات مع وزير الصناعة الصيني، إلى جانب لقاء مع مسؤولي عدد من الشركات الصينية العاملة في صناعة السيارات الكهربائية وزيارة مصانعها، وذلك لبحث التعاون في إقامة مصنع لإنتاج سيارات الركوب الكهربائية بشركة النصر للسيارات.



كما يعقد المسئولون، خلال الزيارة، اجتماعا مع اتحاد مصنعي السيارات في الصين.



ويعرض خلال تلك اللقاءات، جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، وكذلك جهود إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة.