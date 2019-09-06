يعتبر قرع العسل من الأطعمة اللذيذة والتي تحتوي على فوائد كثيرة للكبار وكذلك الصغار وحتى الرضع، ولكن يجب طهيه بالطريقة التي تناسب الرضع حتى يكون سهلا في الهضم دون أن يسبب أضرارا لهم



يمكنك بأكثر من طريقة عمل القرع العسل للرضع ما أجل أن تغذي طفلك، إليك تفاصيل طريقة عمل قرع العسل للرضع.



فوائد قرع العسل للرضع



تذخر تلك الثمرة الصفراء المائلة للبرتقالي بالعديد من الفوائد الغذائية والفيتامينات، ومن هذه الفوائد ما يلي:

- احتوائه على نسبة عالية من فيتامين "أ" يقوي من نظر الطفل الرضيع وتحديدًا في الليل، إلى جانب أنه يقي من أمراض العيون.

- من الأطعمة التي تنظم حركة الأمعاء وتسهل من عملية الهضم، وبالتالي يجنبك طفلك من مشاكل الإمساك، ويرجع ذلك لاحتوائه على الألياف التي تمنح الطفل الشعور بالشبع وكذلك وفرة السعرات الحرارية به.

- من ضمن فوائده احتوائه على نسبة كبيرة من مضادات اكسدة بيتا كاروتين وهي تقي من الإصابة بالسرطانات.

- يقوي جهاز المناعة عند الرضيع .

- فيتامين ج الموجودة بثمرة القرع تحمي الرضيع من نزلات البرد والأنفلونزا .

- يمنح طفلك الاسترخاء والنوم العميق، والإحساس الدائم بالنعاس، نظرًا لاحتوائه على مادة التربتوفان المسئولة عن انتاج مادة السيروتونين المخصصة للنوم.

- غني بالكالسيوم وبالتالي يساعد في بناء عظام وأسنان طفلك.

- يحتوي على فيتامين "ب6" الذي يقوي من وظائف الجهاز العصبي.



طريقة عمل القرع العسل للرضع



مقادير طريقة عمل القرع العسل للرضع:

- ثمرة قرع عسل .

- مقدار من الماء.

- جوزة الطيب.



طريقة عمل قرع العسل للرضع:



- نقوم بتقطيع ثمرة القرع العسل إلى نصفين.

- ننظفها من الدخول بإزالة البذور.

- نحضر صينية ونضع بداخلها قرع العسل مع كمية قليلة من الماء.

- ندخل الصينية الفرن لمدة ساعة حتى ينضج تمامًا.

- نتركها حتى تبرد ثم نرش عليها جوزة الطيب والقرفة.

- ونطعمها للطفل.



طريقة عمل القرع العسل المهروس للرضع



مقادير طريقة عمل القرع العسل المهروس للرضع :



- ¾ كوب قرع مقطع مكعبات

- موزة كبيرة

- كوب ماء

- قرفة.



طريقة عمل القرع العسل المهروس بالموز للرضع



- نحضر وعاء ونضع بداخله قرع العسل المقطع مع الماء.

- نترك الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي.

- فيما بعد نتركه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.

- نضع القرع بعد سلقه في مطحنة الطعام، فيما بعد نضيف الموز والقرفة.

- عند يصبح قوامهم لين وناعم قدميه لطفلك .





