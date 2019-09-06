ضبط مسجلين خطر بحوزتهما 60 تذكرة هيروين بالغربية

ضبطت المباحث الجنائية بالغربية اليوم عاطلين مسجلين خطر بحوزتهما هيروين فى حملة أمنية بركز زفتي .



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد إيهاب عطيه رئيس مباحث المديرية يفيد بتمكن الرائد محمود العرنوسى رئيس مباحث قسم شرطة زفتي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط " ابراهيم ا م ال " 60 سنة عاطل ومقيم طنطا وبحوزته 32 تذكرة هيروين ، مبلغ مالي ، " عبد العاطي ا ه " 40 سنة عاطل وبحوزته 30 تذكرة هيروين مبلغ مالي .



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار قبل توزيعها على عملائه .



وتحرر محضر بالواقعة وباشر النيابة العامة للتحقيق فى الحادث.

