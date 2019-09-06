كرم جابر عن أحمد زاهر: بحب تمثيله وضحكته الحلوة

نشر الفنان والمصارع العالمي كرم جابر صورة جديدة له بصحبة الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام".



ظهر كرم جبر واحمد زاهر خلال حفل تكريم نجوم الدراما في مهرجان "همسة"، الذي أقيم الأربعاء الماضي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وعلق كرم على الصورة "الفنان الجميل أحمد زاهر، أنا بحب تمثيله وضحكته الحلوة". ورد عليه احمد زاهر قائلًا "حبيبي يا أبو الكباتن ياعالمى ده أنا اللي تشرفت بيك ومبسوط أن لينا صورة حلوة مع بعض الف مبروك يامتألق ".



كان كرم جابر حقق العديد من البطولات والألقاب مع منتخب المصارعة، وأبرزها ذهبية أولمبياد لعام 2004 ، وفضية أوليمبياد لندن 2012.





يذكر أن كرم جابر شارك في مسلسل لمس أكتاف خلال السباق الرمضانى الماضي مع النجم ياسر جلال، وليلة هنا وسرور مع الفنان محمد إمام وياسمين صبري.



