ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كرم جابر عن أحمد زاهر: بحب تمثيله وضحكته الحلوة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:16 م
كرم جابر واحمد زاهر
كرم جابر واحمد زاهر
محمد بدران
نشر الفنان والمصارع العالمي كرم جابر صورة جديدة له بصحبة الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام".

ظهر كرم جبر واحمد زاهر خلال حفل تكريم نجوم الدراما في مهرجان "همسة"، الذي أقيم الأربعاء الماضي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وعلق كرم على الصورة "الفنان الجميل أحمد زاهر، أنا بحب تمثيله وضحكته الحلوة". ورد عليه احمد زاهر قائلًا "حبيبي يا أبو الكباتن ياعالمى ده أنا اللي تشرفت بيك ومبسوط أن لينا صورة حلوة مع بعض الف مبروك يامتألق ".

كان كرم جابر حقق العديد من البطولات والألقاب مع منتخب المصارعة، وأبرزها ذهبية أولمبياد لعام 2004 ، وفضية أوليمبياد لندن 2012.


يذكر أن كرم جابر شارك في مسلسل لمس أكتاف خلال السباق الرمضانى الماضي مع النجم ياسر جلال، وليلة هنا وسرور مع الفنان محمد إمام وياسمين صبري.

كرم جابر عن أحمد زاهر: بحب تمثيله وضحكته الحلوة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مين أقوى.. شاهد جدو يتحدى كرم جابر في صالة جيم

ترشيحاتنا

عاجل.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى

صفقة القرن..السعودية تكشف موقفها من قضية فلسطين بعد استقالة جرينبلات

دور جديد لـ حسن شحاتة.. فرج عامر: إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

برلماني يحذر من ارتفاع أسعار الدواجن لهذا السبب

الأهلي يدعم المشجع بعد بتر قدمه.. والجماهير تتوافد على منزله

صدمة.. أول استقالة لـ مدير فني قبل بداية الدوري المصري هذا الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور

الموت يحوم حول البهاما.. شاهد | جثث ومفقودون بالآلاف بسبب إعصار دوريان

منة عدلي القيعي ساخرة: وأنا بمضي مع المدرب الجديد كول سلو.. صور