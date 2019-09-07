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احترس منها.. كل ما تريد معرفته عن حمى عض الفئران والوقاية منها

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:46 ص
حمي عض الفئران
حمي عض الفئران
عبد العزيز جمال
نشرت الدكتورة نادية وديع لطفي بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، عدة معلومات خاصة بـ حمى عض الفئران والتي يمكن أن تصيب الإنسان بأمراض خطيرة.

حمي عض الفئران Rat bite Fevers Epidemic arthritic erythema التهاب المفاصل الوبائي Haverhill Fever حمي هافرهيل.

التعريف :
حمي عض الفئران هي مرض بكتيري حاد يصيب الفئران بشكل اساسي وايضا ينتقل الي الانسان ويتميز المرض ببداية مفاجئة للحمي ويتبع ذلك التهاب المفاصل مع الاحمرار المتماثل.

مسبب مرض حمي عض الفئران : بكتريا streptobacillus monoliforms وهي بكتريا حلزونية Spirillum minus (Spirillum fever).

وعن مصادر عدوي حمي عض الفئران : تعتبر الفئران المصدر الاساسي للعدوى في التجويف الانفي البلعومي وتنتقل للانسان عن طريق العض، ويعد ايضا اللبن الخام مصدر للعدوى.

طرق نقل عدوى حمي عض الفئران :
1- عضة الفئران.
2 -تناول اللبن الخام.


حمي عض الفئران في الانسان :
حضانه مرض حمي عض الفئران في حالة التهاب المفاصل فترة العدوي من 2 -4 ايام، وفي حالة الحمي Spirillum fever فترة حضانة المرض من 7 -21 يوم ومن الممكن أن تمتد لشهور.

اعراض حمي عض الفئران في الانسان :
حمي ورعشة وصداع والام في الظهر وقئ والتهاب في الحلق والام عضلية
وبعد يومين من الحمي تظهر اعراض طفخ جلدي علي كفوف الايدي والقدمين والجلد والتهاب المفاصل يصيب اكثر من مفصل
التهاب في عضلة القلب.

في حالة عدم العلاج تصل نسبة الوفاة الي عشرة بالمائة، كما أنه لا ينتقل من انسان لانسان.

كيفية الوقاية من مرض حمي عض الفئران :
1 -التوعية الصحية.
2 -ابادة الفئران
3 -بسترة اللبن وحماية الطعام من الفئران.

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