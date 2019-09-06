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رياضة

بيراميدز يوجه الدعوة لمالك النادي السابق لحضور نهائي كأس مصر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:37 م
محمود الأسيوطي
محمود الأسيوطي
مالك خالد - حسن العمدة
حرص مسؤولو نادي بيراميدز على توجيه الدعوة لمحمود الأسيوطي مالك نادي الأسيوطي السابق، من أجل حضور لقاء نهائي كأس مصر المقرر له الأحد المقبل أمام نادي الزمالك.

ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد المقبل الزمالك وبيراميدز لتحديد بطل تلك النسخة الحالية من البطولة.

وأعلن محمود الأسيوطي تلقيه دعوة من نادي بيراميدز مشيرا إلى أنه سيحضر المباراة من الملعب تقديرا لدعوة إدارة بيراميدز.

يذكر أن محمود الأسيوطي هو من أنشأ نادي الأسيوطي سبورت وبدأ به من دوري القسم الرابع وصعد معه حتي وصل بالفريق للدوري الممتاز قبل أن يتم بيع النادي لتركي آل الشيخ الموسم الماضي وتحويل اسم النادي لبيراميدز.

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