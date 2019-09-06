ميدو يقبل تحدي حسام غالي.. فيديو

أشاد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر المقاصة، باستضافة وتنظيم الجونة للدورة الرباعية الودية استعدادا للموسم الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وقبل ميدو تحدي حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة، والذي رحب به وبفريقه المشارك في الدورة.
وتنطلق دورة الجونة الودية بمواجهة الافتتاح، غدا، السبت، بين الجونة والمقاصة في تمام الساعة 7 مساء، فيما يلتقي أسوان مع حرس الحدود في المباراة الثانية.
وقبل ميدو تحدي حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة، والذي رحب به وبفريقه المشارك في الدورة.
وتنطلق دورة الجونة الودية بمواجهة الافتتاح، غدا، السبت، بين الجونة والمقاصة في تمام الساعة 7 مساء، فيما يلتقي أسوان مع حرس الحدود في المباراة الثانية.