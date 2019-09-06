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رياضة

ميدو يقبل تحدي حسام غالي.. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:33 م
ميدو و حسام غالي
ميدو و حسام غالي
عمرو ابوبكر
أشاد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر المقاصة، باستضافة وتنظيم الجونة للدورة الرباعية الودية استعدادا للموسم الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وقبل ميدو تحدي حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة، والذي رحب به وبفريقه المشارك في الدورة.

وتنطلق دورة الجونة الودية بمواجهة الافتتاح، غدا، السبت، بين الجونة والمقاصة في تمام الساعة 7 مساء، فيما يلتقي أسوان مع حرس الحدود في المباراة الثانية.

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