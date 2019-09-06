ميدو يقبل تحدي حسام غالي.. فيديو

أشاد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر المقاصة، باستضافة وتنظيم الجونة للدورة الرباعية الودية استعدادا للموسم الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠.



وقبل ميدو تحدي حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة، والذي رحب به وبفريقه المشارك في الدورة.



وتنطلق دورة الجونة الودية بمواجهة الافتتاح، غدا، السبت، بين الجونة والمقاصة في تمام الساعة 7 مساء، فيما يلتقي أسوان مع حرس الحدود في المباراة الثانية.



