شريف منير يكشف كواليس تأسيس فرقة نوستالجيا .. فيديو

قال الفنان شريف منير، إنه أقبل على تقديم برنامج تليفزيوني، "أنا وبنتي"، لحبه لتقديم البرامج ومخاطبة الناس والاستماع لتعليقاتهم واقتراحاتهم، إلا أنه يقدم برنامجا مسجلا، قائلا: "برامج الهوا مرعبة".



وأضاف منير، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أنه يحب المزيكا، واللعب على آلة الدرامز، مشيرا إلى أنه تجميع فريق موسيقي لم يكن أمرا سهلا، إلا أنه بعد فترة ومعاناة استطاع من تكوين فريق "نوستالجيا".



وأوضح الفنان شريف منير، أن الجمهور أحب حفلة فرقته التي قدمها في الاسكندرية، مشيرا إلى أن الفرقة تعيد توزيع موسيقى السبعينات.

