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اعتمد على نفسك ..7 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:51 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية

وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد 7 سبتمبر ، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 7 سبتمبر فإن ذلك يعني أنك عاطفي وتميل للغموض ولديك طبيعة متحفظة، ومع ذلك تعرف كيف توسع دائرة معارفك وعلاقاتك، وتنجذب أيضا لكل ما هو جديد.

نصيحة:

هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك التقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

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