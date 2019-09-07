بدء تنفيذ منظومة النظافة الجديدة.. إنشاء 15 محطة وسيطة في 8 محافظات

عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع كل من وزيرة البيئة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بحضور قيادات الوزارتين والهيئة.



وبحث الاجتماع متابعة موقف الخطة التنفيذية لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات خلال العام الأول ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، والذي يتضمن إنشاء حوالي ٢٣ محطة وسيطة وثابتة ومتحركة في ١١ محافظة و٣٤ خلية دفن صحي آمن في ٢٠ محافظة وإغلاق ٣٥ مقلب عشوائي في ٦ محافظات، حيث تم التأكيد على التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية فيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات.



من جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية على أهمية الإسراع في تنفيذ البرنامج الأول للمنظومة ومتابعة عمليات الإسناد للجهات المعنية بالإضافة إلى قيام المحافظات بتسليم مواقع العمل للهيئة العربية للتصنيع ممهدة لسرعة تنفيذ المخططات المطلوبة.



وقالت إنه تم الاتفاق مع وزير المالية على توفير الوزارة للمبالغ المالية المطلوبة للهيئة العربية للتصنيع لسرعة تنفيذ واستكمال المخططات المطلوبة منها بالمحافظات.



وأشارت إلى أنها ستتواصل خلال الأسبوع الجاري مع جميع المحافظات المعنية في المخططات التي سيتم تنفيذها لإزالة أي عوائق أو موانع تم رصدها خلال الفترة الماضية عبر فرق عمل الهيئة العربية للتصنيع.



ومن جانبها أكدت وزارة البيئة على ضرورة عقد اجتماعات دورية للمتابعة المستمرة للموقف للتنفيذى للمنظومة وإزالة أي معوقات قد تحدث عند التنفيذ، مشددة على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية فيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات والتى قام جهاز تنظيم المخلفات بإعدادها.



واتفقت على مختلف الإجراءات التنسيقية مع المحافظات لتحديد أماكن ومواعيد التنفيذ والانتهاء من البنية التحتية المخطط لها.



كما تم خلال الاجتماع عرض مخطط تنفيذ المحطات الوسيطة المزمع انشائها بـ ٨ محافظات، وتبلغ ١٥ محطة وسيطة ومخطط المحطات المتحركة لـ ٤ محافظات بواقع ٢٢ محطة.



ونوهت الهيئة العربية للتصنيع، إلى أنها ستعمل على إزالة أي معوقات أو تحديات رصدتها فرق عمل الهيئة خلال علمها بالمحافظات خلال الفترة الماضية.



وتم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لنقل المخلفات والتراكمات العشوائية بالمحافظات، حيث يتم العمل فى ٦ محافظات بواقع ٣٥ موقعًا وتم التعاقد مع جميع الشركات المنفذة.



كما تم الاتفاق على الانتهاء من توريد جميع المعدات الخاصة بالمحطات الثابتة والمتحركة قبل نهاية العام المالى القادم بالإضافة الى مخطط تنفيذ خلايا الدفن الصحى لـ 20 محافظة والبالغ عددها ٣٤ خلية دفن صحي، حيث تم التأكيد على أهمية تواصل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات المخطط تنفيذ خلايا دفن صحي بها لسرعة الانتهاء من الإحداثيات الخاصة بالمواقع المتفق عليها.



وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع للقيام بالمرور على المواقع التي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى بها في عدد من المحافظات.