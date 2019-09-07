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التضامن: نتتبع الأسر الحاصلة على دعم دون حق للحصول على الموارد منها.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
الدكتورة نيفين القباج،
الدكتورة نيفين القباج، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي
ندى فتح الله
قالت الدكتورة نيفين القباج، إن برنامج تكافل وكرامة لم يتوقف ولن يتوقف، مشيرة إلى أن الفقر في المجتمعات سوف يظل حتى تنتهي البشرية، ولكن الفرق في كيفية دعم الفقراء وتحسين معيشتهم.

وتابعت نيفين القباج، خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن الوزارة مستمرة ولن تتوقف عن تقديم الدعم النقدي للمواطنين، حيث إن هذا الدعم من سمات المجتمعات ولن ينتهي.

وأضافت أن هناك بعض الأسر تم إخراجها من منظومة تكافل وكرامة، حيث إنها لا حاجة لها بالدعم الذي يقدم، مشيرة إلى أن هناك بعض الأسر لديها سيارات حديثة تم إخراجها من المنظومة، كما أن الوزارة تتبعها لتحصل على الموارد التي حصلت عليها دون وجه حق خلال الفترات السابقة.

وأردفت أن الأسر التي تدخل أبنائها مدارس خاصة أكثر من 3 آلاف جنيه لن يتم إدراجها ضمن المنظومة لإتاحة المجال لمن هم أكثر احتياجًا.

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