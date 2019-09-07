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الدفاع الجوي السوري يتصدى لـ3 طائرات مسيرة ويسقطها في حماة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:03 م
الدفاع الجوي السوري
الدفاع الجوي السوري
أ ش أ
تصدت وسائل الدفاع الجوي السوري، لمحاولة اعتداء مجموعات إرهابية على موقع عسكري في سهل الغاب بمحافظة حماة، باستخدام 3 طائرات مسيرة، وتم إسقاطها دون وقوع خسائر.

وأضاف مصدر عسكري سوري - في تصريح لوكالة "سانا" للأنباء، اليوم السبت، - إن الطائرات المسيرة كانت محملة بالقنابل، وتمكنت الدفاعات السورية من تدمير اثنتين منها وإسقاط الثالثة وتفكيك ذخيرتها، دون خسائر في صفوف القوات المسلحة السورية.

وكان مصدر عسكري قد أعلن الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من صباح الـ 31 من أغسطس الماضي مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين.

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