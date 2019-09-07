بعد خطاب الفيفبرو .. مجدى عبدالغنى يزف بشرى لـ محمد صلاح

تلقى مجدي عبدالغني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاعبين المحترفين خبر تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي ضمن أفضل ١١ لاعبا على مستوى العالم.



وقدم مجدى عبدالغنى التهنئة لمحمد صلاح بالخبر السعيد الذي تلقاه من الفيفا.



الجدير بالذكر أن الكابتن مجدي عبدالغني تلقى رسالة إلكترونية من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (الفيفبرو) ذكر فيها حصول محمد صلاح على نسبة كبيرة من التصويت على جائزة التشكيلة المثالية لأفضل ١١ لاعبا على مستوى العالم، حيث وضع الاتحاد الدولي عدد 55 لاعبا الأفضل على مستوى العالم تم التصويت عليهم للوصول إلى التشكيلة المثالية، وقد شارك في التصويت على القائمة أكثر من 65 ألف لاعب على مستوى العالم.



وقدم الاتحاد الدولي للاعبين التهنئة للجمعية المصرية و لمحمد صلاح كأحد اللاعبين المصريين البارزين.



وأكد عبد الغني أن تواجد صلاح بالقائمة النهائية لأفضل اللاعبين فخر لكل مصري وعربي ومتمنيًا المزيد من النجاح في أن يصل محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 ويحقق حلم المصرين بالحصول عليها نظرًا لإنجازاته الكبيرة مع ليفربول خلال الموسمين الماضيين، حيث تُوج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز في عامين متتاليين إلى جانب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.





يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) بالتعاون مع الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين ( الفيفبرو ) يقيما سنويًا حفل تكريم أسطورى للكرة الذهبية وكذلك للتشكيلة المثالية لأفضل ١١لاعبا على مستوى العالم وجائزة (بوشكاش) و بعض الجوائز الأخرى وسوف يقام حفل هذا العام بالعاصمة الإيطالية ( ميلان ) فى الثالث والعشرين من سبتمبر.



