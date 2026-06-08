ناقد يهنئ مؤمن زكريا: منور بيتك دائما يا نجم

حرص الناقد الرياضي محمود شوقي على تهنئة لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، بعد تعيينه نائبًا لرئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ضمن الهيكلة الجديدة للقطاع.

ونشر محمود شوقي رسالة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن خلالها خبر تعيين مؤمن زكريا، قائلًا: «مؤمن زكريا نائبًا لرئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي في الهيكلة الجديدة».





وأضاف في رسالته مرحبًا بنجم الأهلي السابق: «منور بيتك دايمًا يا نجم».





ويحظى مؤمن زكريا بمكانة خاصة لدى جماهير الأهلي، بعدما قدم مسيرة مميزة بقميص الفريق، قبل أن يخوض رحلة علاج طويلة حظيت بدعم كبير من الوسط الرياضي والجماهير



