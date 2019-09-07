طرق التفكير الإبداعي بثقافة البحر الأحمر





كما أوضح طبيعة المشكلة وتحليلها بطريقة مبسطة وسهلة، ومن طرق التفكير الابداعي الألعاب الذهنية التي تعتمد علي الذاكرة وقوة التركيز والتفكير والثقة ومواجهة التحديات.



أقامت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة اكتشاف مواهب لذوي الاحتياجات الخاصة في الرسم والغناء وقام الأطفال برسم لوحات بالألوان الخشب.



احتفل بيت ثقافة سفاجا بالعام الهجري الجديد بمحاضرة بعنوان "الدروس والعبر المستفادة من الهجره النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة" لنشر الرسالة المحمدية إلي العالم أجمع بداية من المدينة إلى جميع أنحاء المعمورة، اختتمت الاحتفالية للابتهال الديني لأحمد حسن.

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث عقد قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "الطرق المختلفة في التفكير الإبداعي"، تحدث فيها عماد عيد عن أساليب وطرق تنمية التفكير الإبداعي ومهارات التفكير الإبداعي.