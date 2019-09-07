اتبع هذه الخطوات.. عدل الحالة الاجتماعية والسكن في بطاقة الرقم القومي بكل سهولة

يقدم موقع "صدى البلد" خدمة للقرّاء لمعرفة المستندات والإجراءات المطلوبة لتغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي...





ولتغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي يتطلب توفير..

- نموذج طلب البطاقة

- أصل بطاقة الرقم القومي

- صورة مستند إثبات الحالة الاجتماعية والأصل للاطلاع





والإجراءات التي يتم تنفيذها لتعديل الحالة الاجتماعية في البطاقة هي..

- تقديم الأوراق المطلوبة للموظف المختص

- استخراج وثيقة مميكنة بالحالة الجديدة





وفي حالة تغيير بطاقة الرقم القومي لتعديل محل الإقامة يتطلب تقديم أوراق..

- نموذج طلب البطاقة

- أصل بطاقة الرقم القومي

- تقديم إيصال مرافق (كهرباء / تليفون/ مياه/ غاز) باسم صاحب البطاقة

- عقد إيجار موثق (محضر توثيق) مع تقديم إيصال مرافق باسم المؤجر

- خطاب من الجهة المختصة بصرف المعاش بالنسبة لأرباب المعاشات

- إقرار القريب بإقامة الطالب لديه إقامة دائمة وأن يكون محل الإقامة المطلوب التغيير عليه ثابت في بطاقته الرقم القومي مع إيصال مرافق





والإجراءات التي يتم تنفيذها لتعديل محل الإقامة في البطاقة هي..

- شراء النموذج وملء البيانات وختمها من جهة العمل

- تقديم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص

- استلام الخدمة





أما شروط الحصول على خدمة تغيير الحالة الاجتماعية أو تعديل محل الإقامة في البطاقة هي..

- أن يكون المتقدم مصري - مصرية الجنسية