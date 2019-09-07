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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: فائدة شهادات قناة السويس ارتفعت إلى 15.5% بعد التعويم

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:25 م
شهادات قناة السويس
شهادات قناة السويس
هاني حسين
قال مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن شهادة الاستثمار في قناة السويس تم طرحها منذ 5 سنوات للحصول على تمويل مشروع قومي جديد ذو طبيعة خاصة متمثلا في قناة السويس الجديدة.

وأضاف مصطفى بدرة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الفائدة على الشهادة كانت 12% وكانت أعلى فائدة آنذاك، ولكن بعد تحريك سعر الصرف تم تحريك سعر الفائدة بالارتفاع إلى 15.5%.

وتابع مصطفى بدرة:" متوسط فائدة شهادات قناة السويس طوال الـ 5 سنوات الماضية حوالي 14.4% وهذا هو سعر الفائدة في شهادات الإدخار داخل البنوك حاليًا وبالتالي معظم المواطنين تركوا أموالهم في البنوك لاستثمارها".

وأكمل مصطفى بدرة: "المصريون ضخوا أموالهم في الجهاز المصرفي للدولة منذ 5 سنوات لأنهم كانوا على ثقة في الدولة المصرية".

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