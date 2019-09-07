خبير: فائدة شهادات قناة السويس ارتفعت إلى 15.5% بعد التعويم

قال مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن شهادة الاستثمار في قناة السويس تم طرحها منذ 5 سنوات للحصول على تمويل مشروع قومي جديد ذو طبيعة خاصة متمثلا في قناة السويس الجديدة.





وأضاف مصطفى بدرة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الفائدة على الشهادة كانت 12% وكانت أعلى فائدة آنذاك، ولكن بعد تحريك سعر الصرف تم تحريك سعر الفائدة بالارتفاع إلى 15.5%.





وتابع مصطفى بدرة:" متوسط فائدة شهادات قناة السويس طوال الـ 5 سنوات الماضية حوالي 14.4% وهذا هو سعر الفائدة في شهادات الإدخار داخل البنوك حاليًا وبالتالي معظم المواطنين تركوا أموالهم في البنوك لاستثمارها".



