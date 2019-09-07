انحسار أزمة حرق قش الأرز في كفر الشيخ.. فتح 64 موقعا فى 4 مراكز للتجميع من المزارعين.. البيئة تدعم الشباب بمعدات بالايجار بأسعار رمزية.. الزراعة: كبس 34 ألفًا و834 طنا من القش .. صور

شباب يقومون بجمع وكبس فرم القش في 64 موقعًا بدعم من وزارة البيئة

اشتراطات البيئة لفتح موقع لتجميع قش الأرز

50 جنيهًا قيمة دعم وزارة البيئة لجمع طن القش الواحد



زراعة كفر الشيخ:



تشوين 281 ألفًا و27 طنًا وفرم 391 ألفًا و9 أطنان

تشهد محافظة كفر الشيخ، انحسارًا كبيرًا لأزمة حرق قش الأرز مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك بعد نجاح جهود وزارتي البيئة والزراعة في توعية المزارعين في أهمية استغلال القش في تدويره واستخدامه كعلف للماشية وكبسه وبيعه بدلًا من حرقه وعدم الاستفادة منه.ونجحت الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة لإقليم وسط الدلتا بطنطا بالبدء في اعتماد وفتح مواقع تجميع قش الأرز وتسليم المعدات المدعمة وذلك لتفعيل محاور التي تعمل عليها وزارة البيئة في مواجهة نوبات تلوث الهواء و "السحابة السوداء " لموسم 2019 خلال فترة المنخفض الجوي وذلك منذ شهر أغسطس الماضي وحتى نوفمبر المقبل.أسفرت المجهودات من خلال لجنة فتح واعتماد مواقع التجميع لقش الأرز عن فتح 64 موقعًا بمراكز كفر الشيخ، وبيلا والحامول وسيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ وذلك للشباب المتقدمين لوزارة البيئة للعمل بمجال جمع وكبس وفرم قش الأرز والاتجار به كسماد عضوي وأعلاف من إجمالي 120 شابًا تقدموا من محافظة كفر الشيخ بنطاق عمل الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة لإقليم وسط الدلتا بطنطا.قامت لجنه معاينة واعتماد فتح مواقع التجميع لقش الأرز بمراجعة كافة الاشتراطات للمواقع من حيث البعد عن الكتلة السكنية والسكك الحديدية وكهرباء الضغط العالي والقرب من مصدر للمياه والطرق المناسبة وتوافر مهمات الأمن والوقاية من طفايات حريق وخراطيم وموتور مياه والبعد عن أقرب موقع تجميع آخر لقش الأرز مسافة 5 كيلو مترًا بهدف توزيع الشباب على أكبر مساحات بالمراكز.يتعهد الشاب بجمع حد أدنى 300 طن قش أرز للحصول على 50 جنيهًا مقابل كل طن يتم جمعه كدعم من قبل وزارة البيئة ومن ثم يتم إمداد المتعهد بعد اعتماد وفتح الموقع باشتراطات ميسرة وقيمة إيجارية رمزية بالمعدات اللازمة للجمع من جرارات ومكابس ومفارم لتحقيق هدف وزارة البيئة من خلال منع قش الأرز للحفاظ على الصحة العامة للمواطن والاقتصادي.نجحت الجهود في تحويل مخلف قش الأرز الزراعي إلى مادة ذات قيمة وعائد والبعد الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل للشباب وتحفيزهم بالدعم اللازم لنجاح المنظومة المتكاملة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، وتسليم الشباب أصحاب المواقع 44 معدة من جرارات ومكابس ومفارم قد وفرتها وزارة البيئة للشباب لجمع وفرم قش الأرز لمجابهة نوبات تلوث الهواء لموسم 2019.أعلن المهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، عن حصاد المزارعين لـ 65 ألفًا و420 فدانًا من الأرز بمختلف القطاعات الزراعية منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن، مشيرًا إلى تدوير قش الأرز على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية، بواقع كبس 34 ألفًا و834 طنًا ، وفرم 391 ألفًا و9 أطنان ، وتشوين 281 ألفًا و27 طنًا، وتحويل 20 طنًا إلى سماد عضوي.