اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور

عقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا اليوم، تحدث خلاله الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد عن نظام مسابقة الدوري لأندية القسمين الثاني والثالث في الموسم المقبل.





وأعلن الدكتور جمال محمد علي عن نظام وفرق المجموعات الثلاث بدورى القسم الثاني المقرر أن تشارك ضمن منافسات المسابقة المحلية موسم 2019-2020.





وأكد الدكتور جمال محمد على أن مسابقة دوري القسم الثاني فى الموسم الجديد سوف تقام من ثلاث مجموعات، كل مجموعة 12 فريقًا، ويصعد الأول من كل مجموعة للدوري الممتاز.





وجاءت الأندية المشاركة فى دورى القسم الثانى على النحو التالي:





المجموعة الأولى

الألومنيوم وسوهاج وطهطا وديروط وتليفونات بنى سويف والفيوم وبنى سويف والإعلاميين والبنك الأهلي وشبان مسلمين قنا والمنيا وبترول أسيوط.





المجموعة الثانية

سيراميكا وبتروجيت والداخلية والنجوم والنصر والترسانة ومنتخب السويس والقناة والزرقا وجمهورية شبين وكوكاكولا والمريخ.





المجموعة الثالثة