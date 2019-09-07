للرجال .. الصداع وتساقط الشعر مؤشر للإصابة بهذا المرض

أعراض تحذيرية عديدة مؤشر لنقص الحديد عند الرجال على الرغم من ذلك يغفل الكثير منهم هذه الأعراض



تعد أبرز أسباب نقص الحديد عند الرجال هى الإكثار من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين التى تعيق قدرة الجسم على إمتصاص الحديد بالإضافة إلى فقر النظام الغذائى بالأطعمة الغنية بتلك المعدن مثل تناول السبانج وفاكهة المانجو



ووفقا لموقع هيلث تعد أبرز أعراض نقص الحديد عند الرجال التعب الشديد وبرودة اليدين والقدمين وضيق التنفس عند القيام بأعمالك اليومية المعتادة مثل إرتداء الملابس وذلك لأن الهيموجلوبين في الجسم يجعل عضلاتك لا تتلقى عضلاتك أكسجينًا كافيًا أثناء عملها.



يؤدي ذلك إلى الشعور بالإرهاق بالإضافة إلى الشعور بنوبات الصداع والدوار وزيادة تساقط الشعر عندما يكون جسمك يعاني من أزمة الأكسجين ، فإنه يتسبب في تحويل جميع الدم إلى الأعضاء الحيوية على الفور ، مما يقطع الإمداد عن الأجزاء الأقل أهمية مثل الجلد وبصيلات الشعر.



ونظرًا لأن دمك يحمل أيضًا العناصر الغذائية المصاحبة للأكسجين ، فسوف يظهر انخفاض إمدادات الدم قريبًا مثل الجلد الجاف وزيادة تساقط الشعر.