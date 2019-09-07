اخبار نادي الزمالك اليوم 7-9-2019.. مرتضى يعلن مفاجأة للجماهير.. والأبيض يفقد وش السعد أمام بيراميدز

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 7 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:
الزمالك يفتقد خدمات وش السعد أمام بيراميدز فى نهائى خارج التوقعات لـ كأس مصر
بات الجميع ينتظر انطلاق نهائي كأس مصر الذي يجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه نادي بيراميدز غدا " الأحد "، في تمام الساعة الثامنة مساء باستاد برج العرب .
نهائى الكاس.. رئيس الزمالك يعلن مفاجأة عن تذاكر المباراة
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن نفاد 8 آلاف تذكرة من أصل 20 ألف المقرر حضورهم مباراة الزمالك وبيراميدز، فى نهائى كأس مصر.
كسب الأهلي 3 مرات.. المدير الفنى لـ الزمالك يحذر من قوة بيراميدز
تحدث الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك مع الجهاز المعاون له عن أهمية لقاء بيراميدز غدا بنهائي كأس مصر.
إعلان أسماء حكام مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كاس مصر.. اعرف جنسيتهم
استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة جمال الغندور، على تعيين الحكم الروماني رادو باتريسكو لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز غدًا الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.
الزمالك يفتقد خدمات وش السعد أمام بيراميدز فى نهائى خارج التوقعات لـ كأس مصر
بات الجميع ينتظر انطلاق نهائي كأس مصر الذي يجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه نادي بيراميدز غدا " الأحد "، في تمام الساعة الثامنة مساء باستاد برج العرب .
نهائى الكاس.. رئيس الزمالك يعلن مفاجأة عن تذاكر المباراة
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن نفاد 8 آلاف تذكرة من أصل 20 ألف المقرر حضورهم مباراة الزمالك وبيراميدز، فى نهائى كأس مصر.
كسب الأهلي 3 مرات.. المدير الفنى لـ الزمالك يحذر من قوة بيراميدز
تحدث الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك مع الجهاز المعاون له عن أهمية لقاء بيراميدز غدا بنهائي كأس مصر.
إعلان أسماء حكام مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كاس مصر.. اعرف جنسيتهم
استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة جمال الغندور، على تعيين الحكم الروماني رادو باتريسكو لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز غدًا الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.