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رئيس التحرير
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رياضة

بـ تصفيات امم افريقيا لأقل من 23 عاما.. أليو ديانج يساهم في تعادل مالي أمام المغرب

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:54 م
ديانج لاعب الأهلي
ديانج لاعب الأهلي
أحمد هاني
تعادل منتخب المغرب الأولمبي أمام نظيره المالي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مراكش، في ذهاب الدور الحاسم ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 عامًا.

وساهم أليو ديانج لاعب الأهلى والمنتخب المالي الأولمبي فى صناعة أول أهداف منتخب بلاده أمام منتخب المغرب.

هدف منتخب مالي حمل توقيع إبراهيما كوني في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل يوسف النصيري لأسود المغرب في الدقيقة 49.

يذكر أن ديانج البالغ من العمر 21 عاما، يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي، انضم لصفوف مولودية الجزائر.

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