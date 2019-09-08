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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام عاشور: اترفضت مرتين والخطيب سبب دخولي النادي الأهلى

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:28 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
حسام الحارتي
قال حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود الخطيب كان أحد الأسباب الرئيسية في الانضمام إلى النادي معلقا:"محمود الخطيب كان سبب تحقيق حلمي في الانضمام للنادي الأهلي".

وأضاف حسام عاشور خلال لقائه بفضائية الأهلي"، أنه تم رفضه من قطاع الناشئين علي مدار سنتين متتاليتين، مشيرا إلى قبوله في السنة الثالثة من خلال أسامة عرابي أحد مشرفي قطاعات الناشئين بالنادي.

وتابع حسام عاشور:" اترفضت مرتين ووالدي كان رافض التقديم مرة تالتة، ولكن أصريت وتم اختياري من قبل كابتن أسامة عرابي، مشيرا إلى امتلاكه العديد من الطموح من أجل التواجد داخل صفوف النادي الأهلي.

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