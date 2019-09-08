سامح سكانيا أشهر كشاف بـ بني سويف: مهمتنا صعبة جدا في عالم كرة القدم.. فيديو وصور

يلعب كشافو اللاعبين في كرة القدم، ومنذ أن عرفت مصر اللعبة، وعلى مدار سنوات دورا حيويا، ولهم مهام مع جميع الأندية واللاعبين على حد سواء بوصفهم أصحاب عيون ثاقبة، وقادرون على الحكم الفني الدقيق على المواهب الناشئة، من خلال جولاتهم بـ قرى ونجوع مصر بحثًا عن المواهب المدفونة هناك بعيدًا عن أعين المدربين والأندية الكبرى .



صدى البلد التقى الكابتن سامح الشهير بـ "سكانيا " وهو من أشهر مكتشفي لاعبي كرة القدم في الفترة الأخيرة ببني سويف، ومن أشهر اللاعبين الذين اكتشفهم أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي وغيره من اللاعبين المحترفين في الدوري المصري.



يقول الكابتن سامح: "للكشاف مهمة صعبة جدا في عالم كرة القدم، تعتمد على العين الخبيرة القادرة على اختيار العنصر المميز من خلال لحظات قليلة يحدد فيها امكانيات هذا اللاعب وقدراتة وهل يمتلك الخبرة أم لا؟ وهو من يحدد مصيره، وهل سيصبح نجما ويستحق الملايين التي تدفع نظير الحصول على خدماته أم أنها تتبخر في الهواء.



ويضيف "سكانيا": "الكشاف عنصر مهم جدا فى استقطاب العناصر المميزة فنجاحه يعنى نجاح للمنظومة بالكامل داخل النادى بداية من إعداد فريق جيد عبر ضم عنصر أو أكثر تحدث الفارق مع زملائه بجانب توفير الملايين التى تدفع لشراء اللاعبين، أما إذا فشل الكشاف فسيكلف ناديه من الأموال الكثير بجانب خسارة فريقه فرصة المنافسة أو تحسين مركزه في حال إذا أساء الاختيار".



وتابع سكانيا: "أعشق العمل مع سن تحت 21 سنة، وهو سن حرج للشباب"، مؤكدا أنه يجب توجيه النشء لاستنفاذ طاقتهم بالرياضة داخل الملاعب.