بسبب حادث السيارة .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيم

أعلنت نقابة المهن الموسيقية استنكارها، من تضارب أقوال المطرب الشعبي حكيم، حول حادث السيارة الذي تعرض له.



واستنكرت النقابة، فى بيانٍ لها، تصرفات حكيم ووصفتها بـ"غير المسؤولة" من خلال فيديو بثه ليعلن فيه تعرضه لحادث سيارة رغم إعلانه أنه لم يتعرض لحادث من الأساس، أمس السبت، حسبما جاء بنص بيان النقابة.



وأضافت أن حكيم أعلن أن سيارة كانت تسير بجانبه، وهى التى اصطدمت وانقلبت وليست سيارته، وأنه قام بتصويرها واختلط الأمر على الجمهور بأنه هو من تعرض للحادث.

