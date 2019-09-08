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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنشاء استاد الأهلي .. مجلس الخطيب يشكل لجانا لإنشاء ملاعب جديدة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:56 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابو علم
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وقرروا الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة الخطوات الفعلية بخصوص تشييد استاد النادي الأهلي برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو المجلس وعضوية كل من؛ العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، والدكتور سعد شلبي مستشار المجلس للتسويق، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.

وقرر المجلس إعادة فتح باب الاشتراكات الجديدة في فرع النادي بالشيخ زايد بعد عرض المستشار الهندسي لمجلس الإدارة لحجم الإنشاءات التي بدأ تنفيذها في الفرع بالفعل وفي مقدمتها إنشاء مجمع الاسكواش الذي يضم 8 ملاعب ، بالإضافة لصالة جمباز مجهزة على أعلى مستوى، وصالة كاراتيه ومبنى اجتماعيا جديدا ومسجدا يتسع لــ1300 فرد؛ بهدف استيعاب الزيادة الكبيرة في أعضاء النادي بالفرع

وذلك بما يليق بعضو النادي الأهلي على ان تبلغ قيمة اشتراك الفرد في الفرع 175 ألف جنيه، وذلك حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة لإقرار نسبة الزيادة في قيمة الاشتراك للعضوية العاملة العامة وعضوية الفروع المختلفة.

اعتماد عدد من توصيات إدارة الشئون القانونية فيما يتعلق بالأحداث التي شهدها مؤخرًا فرع النادي بمدينة نصر، حيث تقرر إيقاف عدد من الأعضاء وحرمانهم من دخول النادي لحين عرض أمرهم على أقرب جمعية عمومية؛ للنظر في إسقاط عضويتهم؛ نظرا لما بدر منهم، مع إيقاف آخرين لمدة 6 أشهر.

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