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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة.. ساندى تتألق في حفل نادي حلوان العام

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:11 ص
ساندى
ساندى
محمد بدران
نشرت المطربة "ساندي، صورة لها عبر حسابها بموفع الصور والفيديوهات "انستجرام" من حفل نادي حلوان العام الذى اقيم امس، بحضور مجلس الإدارة وأعضاء النادي.

وظهرت ساندى في الصورة على المسرح وعلقت قائلة: "عن اداء ليلة امس"، ونالت الصورة اعجاب متابعيها".

وأحيت ساندي الفقرة الثالثة والأخيرة من الحفل، وتوجهت بالشكر للقائمين على الحفل، وغنت خلال الحفل بباقة من أغانيها التي لاقت تفاعلًا من كل محبيها وعشاقها من أعضاء النادي، ومنها "love، شوفته ومكلمنيش، حصل خير" وغيرها من الأغاني وسط جو من السعادة والبهجة.

يذكر ان آخر اعمال المطربة ساندي هي أغنية: "قلبين" من فيلم "عيش حياتك"، كلمات محمد القاياتي وألحان حمزة وتوزيع أحمد إبراهيم.

وتعاونت المطربة ساندى مؤخرًا مع المطرب والملحن شريف إسماعيل، فى ألبومها الجديد بأغنية "كان عادى"، من كلمات جمال الخولى وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع هانى ربيع، وهندسة صوت ماهر صلاح.
بإطلالة أنيقة.. ساندى تتألق في حفل نادي حلوان العام

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