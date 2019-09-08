التعليم: كتب النظام الجديد جاهزة ولا مجال لتأخر تسليمها في المدارس

أكدت الدكتورة نوال شلبى، مدير مركز المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع الكتب الخاصة بمناهج نظام التعليم الجديد المطبق هذا العام على رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي جاهزة ودخلت المطبعة قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف ليتم تسليمها للتلاميذ في المدارس دون أي تأخير.



وقالت شلبي في تصريح خاص لموقع صدى البلد: إن نظام التعليم 2.0 الجديد قائم على أن أفضل بيئة للتعلم هي الفصل المدرسي، لافتة إلى أن فكرة متعة التعلم هي أهم ما يميز هذا النظام.



وأضافت أن مناهج 2 ابتدائي الجديدة المقرر تدريسها لدفعة عام 2019/2020 "لذيذة وزي الفل وما يتخافش منها".



وأشارت نوال شلبي، إلى أن مناهج 2 ابتدائي ستكون استكمالا لما درسه تلاميذ النظام الجديد في العام الدراسي الماضي 2018/2019، مع اختلاف واحد فقط هو أنه تم إعداد كتاب خاص بالرياضيات منفصل عن كتاب الباقة.