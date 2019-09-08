نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. فتح باب تقليل الاغتراب الثلاثاء

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تيسيرا على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/ 9/ 2019 حتى يوم الجمعة الموافق 13 /9 /2019.



وقالت وزارة التعليم العالي إن ذلك سيتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.



وتتضمن هذه القواعد ما يلي: التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.



وتتضمن القواعد والشروط المنظمة لتقليل الاغتراب أيضا: الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.