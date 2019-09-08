الأهلي يضع ضوابط حاسمة للتعامل مع السوشيال ميديا

استمع مجلس إدارة النادي الأهلي، لرؤية محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، بشأن تناول أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لأخبار النادي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التليفزيونية والصحف والمجلات، والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو الرد على آراء الجماهير ونشر أخبار وأراء وصور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه وهو ما يسمح للغير بالتعرض للنادي أو مجلس إدارته او أعضائه بالإساءة.
وعرض الخطيب وجهة نظره فى هذا الشأن من حيث منع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي من تناول أخبار النادي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التليفزيونية والصحف والمجلات والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو الرد على آراء الجماهير ونشر أخبار وآراء وصور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي او شأن من شئونه.
على أن يعد هذا القرار من القرارات التى تصدر فى المسائل التى لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي وذلك عملًا بالمادة 9 من اللائحة .
واتفق المجلس بالإجماع على عدم قيام أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي، بتناول أخبار النادي الأهلي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو آراء الجماهير بأية صورة من الصور، وكذا حظر نشر أخبار أو صور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في حق المخالف، على أن يعد هذا القرار من القرارات التي تصدر في المسائل التي لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي ويأخذ حكمها، وذلك عملا بالمادة 9 من اللائحة.