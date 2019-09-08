الأهلي يضع ضوابط حاسمة للتعامل مع السوشيال ميديا

استمع مجلس إدارة النادي الأهلي، لرؤية محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، بشأن تناول أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لأخبار النادي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التليفزيونية والصحف والمجلات، والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو الرد على آراء الجماهير ونشر أخبار وأراء وصور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه وهو ما يسمح للغير بالتعرض للنادي أو مجلس إدارته او أعضائه بالإساءة.





وعرض الخطيب وجهة نظره فى هذا الشأن من حيث منع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي من تناول أخبار النادي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التليفزيونية والصحف والمجلات والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو الرد على آراء الجماهير ونشر أخبار وآراء وصور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي او شأن من شئونه.





على أن يعد هذا القرار من القرارات التى تصدر فى المسائل التى لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي وذلك عملًا بالمادة 9 من اللائحة .



