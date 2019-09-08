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رئيس التحرير
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حوادث

سقوط سائق لاتهامه بترويج المخدرات في التجمع

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:30 م
كلبش
كلبش
محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بترويج المواد المخدرة، وبحوزته سلاح نارى وكمية من مخدر الحشيش.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين القاهرة الجديدة لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة ميدان أربيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تمكنت من ضبط "سائق - 32 سنة– مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية"، مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتي "سرقة تيار كهربائى" حال استقلاله سيارة أجرة "يعمل عليها كسائق" وبحوزته "طبنجة عيار 9 مم - 6 طلقات من ذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 110 جرامات - مبلغ مالى - هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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