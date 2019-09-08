عاد للمنافسة.. الغرفة التجارية تكشف نسب إقبال المنتجات المصرية بمعرض أهلا بالمدارس.. فيديو

قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، إن المنافسة اشتعلت فى الوقت الحالى بين الشركات العارضة فى معرض "أهلا بالمدارس" مقارنة بالأعوام الماضية التى كانت المنتجات فيها محصورة بين أنواع محددة.



وأكد محمد حسن، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN اليوم، الأحد، أن المنتجات المصرية بمعرض "أهلا بالمدارس" عادت بقوة هذا العام بأسعار مناسبة.



وأوضح وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية أن معرض أهلا بالمدارس أصبح ليس مقتصرا فقط هذا العام على المنتجات المستوردة من الصينية والألمانية، ولكن المنتج المصري ينافس هذا العام ويواجه إقبالا كثيفا على شرائه من الزوار.



يذكر أن شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية كشفت عن انخفاض بالأدوات المدرسية بمعرض أهلا بالمدارس بنسب تتراوح بين 10 و15% هذا العام.