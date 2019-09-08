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وزير الدفاع يكرم القادة المحالين للتقاعد.. القائد العام: رجال القوات المسلحة سيظلوا جديرين بـ الثقة الشعب بالصدق والولاء للوطن.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:05 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة
محمد إبراهيم
  • الفريق أول محمد زكي:
  • القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وهبوا أنفسهم لخدمه الوطن والدفاع عنه
  •  الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها
  • أسر القادة المكرمين تحملوا مسئولية اجتماعية فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2019 .

وألقي أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والإمتنان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم ، وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط علي كافة المستويات، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانًا للتضحية والعطاء جيلا بعد جيل.

كما قام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

ونقل الفريق أول محمد زكى تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ فى أداء واجبهم، ووهبوا أنفسهم لخدمه الوطن والدفاع عنه في مختلف الأوقات والظروف.

وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة سيظلوا جديرين بالثقة التى أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف، كما وجه التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم، مؤكدًا أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها.

كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المكرمين تكريمًا لما تحملوه من مسئولية إجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.

حضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.

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وزير الدفاع:رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التى أولاها لهم الشعب

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