الهلال السعودي يجهز نجم الفريق استعدادًا لمواجهة الاتحاد في دوري أبطال آسيا

يستعد اللاعب الدولي عبد الله عطيف، نجم فريق الهلال السعودي، للعودة إلى التدريبات الجماعية لفريقه نهاية الأسبوع الجاري.





وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن عطيف أصبح في تقدم ملحوظ ببرنامجه التأهيلي الخاص بإصابة تمدّد رباط الركبة الجانبي، التي يعاني منها.





وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن الجهاز الطبي أعطى الضوء الأخضر حول إمكانية انضمامه إلى التدريبات الجماعية، من أجل تجهيزه للعودة والمشاركة في مباريات الفريق المقبلة.



