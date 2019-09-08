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أخبار العالم

أول تعليق من الإمارات على فشل مفاوضات ترامب وطالبان

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:56 م
ترامب
ترامب
أحمد قاسم
قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الأحد، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إلغاء المفاوضات مع حركة طالبان الإرهابية، يعتبر قرارًا صائبا.

وأضاف قرقاش في تغريدة على موقع "تويتر": "قرار الرئيس ترمب إلغاء اجتماعه مع طالبان وإنهاء المفاوضات قرار صائب"، مضيفا: "كيف تتفاوض من أجل السلام من جهة وتستمر في ممارسة العنف والإرهاب من جهة أخرى".

وتابع: "المصالحات الحقيقية والمستدامة لا بد وأن تبنى على الشفافية والوضوح ونبذ سياسات التطرف والإرهاب".

وألغى ترامب، مفاوضات السلام مع زعماء طالبان بعد اعترافهم بشن هجوم كابول، الذي تسبب في مقتل 12 شخصا بينهم جندي أمريكي.

وقالت حركة طالبان، اليوم الأحد، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء محادثات السلام مع قادتها سيؤدي إلى إزهاق أرواح مزيد من الأمريكيين وخسارة مزيد من الأصول الأمريكية.

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