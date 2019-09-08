رامي ربيعة يؤدي تدريبات تأهيلية وجلسة في جيم الأهلي

واصل رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.



وخاض ربيعة جلسة في «الجيم». وقام بالجري حول الملعب، ثم استكمل برنامجه تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، على هامش مران الفريق الذي انطلق، عصر اليوم.



واشتكى ربيعة من شد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة «اطلع بره» في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، ولم يستطع تكملة اللقاء، وخضع لفحوصات طبية، وأثبتت الأشعة التي أجراها مؤخرًا تحسن حالته بشكل كبير.



ويغيب ربيعة عن رحلة الأهلي لغينيا الاستوائية التي يخوض خلالها الفريق مباراة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، فيما يتم تجهيز اللاعب للعودة للتدريبات بعد عودة البعثة من غينيا.







