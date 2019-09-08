ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رامي ربيعة يؤدي تدريبات تأهيلية وجلسة في جيم الأهلي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:22 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبوعلم
واصل رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وخاض ربيعة جلسة في «الجيم». وقام بالجري حول الملعب، ثم استكمل برنامجه تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، على هامش مران الفريق الذي انطلق، عصر اليوم.

واشتكى ربيعة من شد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة «اطلع بره» في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، ولم يستطع تكملة اللقاء، وخضع لفحوصات طبية، وأثبتت الأشعة التي أجراها مؤخرًا تحسن حالته بشكل كبير.

ويغيب ربيعة عن رحلة الأهلي لغينيا الاستوائية التي يخوض خلالها الفريق مباراة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، فيما يتم تجهيز اللاعب للعودة للتدريبات بعد عودة البعثة من غينيا.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إكرامي يؤدي تدريبات جري وجلسات في الجيم بـ الأهلي

رامي ربيعة يشارك في مران الأهلي الجماعي

تدريبات تأهيلية لـ مروان محسن في الأهلي

رامي ربيعة يؤدي جلسة علاج طبيعي في الأهلي

الأهلى يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة كانو سبورت.. تفاصيل

كريم نيدفيد يواصل البرنامج العلاجي والتأهيلي تمهيدا للعودة للتدريبات

ترشيحاتنا

مفاجآت مدوية فى تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

الأهلي بين نارين في نهائي كأس مصر

بـ شراب شفاف وشورت قصير.. دارين حداد تظهر بـ إطلالة مثيرة

أحمد ناجي: لم أطلب العمل مع فايلر.. وهذا موقفي من تدريب الزمالك

متى يوم عاشوراء 2019 .. غدا الإثنين ويصح صيامه لمن فاته تاسوعاء

نتيجة مذهلة.. تناولي 10 حبات من الزبيب ولاحظى ماذا سيحدث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون اكسسوارات.. زينة تتألق بإطلالة كلاسيكية جديدة

الأكاديمية الوطنية للتدريب: استكمال المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

بـ كتف وكتف.. ابنة الحضرى بإطلالة أنثوية بيضاء