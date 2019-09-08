ضبط شخص يتاجر فى تذاكر القطارات بالسوق السوداء بمحطة رمسيس

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمحطة سكك حديد مصر برمسيس بالقاهرة، وبحوزته (45) تذكرة لقطارات الوجه القبلى "درجة ثانية" تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بأعلى من قيمتها بقصد التربح.



وبمواجهته أقر بحصوله على التذاكر المُشار إليها، من صرافين "محددين" بذات المحطة، لبيعها بالسوق السوداء مقابل منح كل منهما مبلغ (10 جنيهات) عن كل تذكرة .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الصرافين، وبمناقشتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التربح ماديًا جراء عملية البيع .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

