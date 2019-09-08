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رياضة

نهائي كأس مصر.. طاقم التحكيم الروماني يصل استاد برج العرب

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:37 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
ملك موسي
وصل إلى ملعب برج العرب طاقم التحكيم الروماني المكلف بإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر لها في الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت إسناد المباراة لطاقم حكام روماني يتكون الطاقم من بيتريسكو رادو ماريان حكم ساحة ويعاونه ادريان رادو وميرسي اوربوليت، ومارشال بيرسان حكما رابعا.

وتنتظر الجماهير المصرية مباراة من العيار الثقيل ستجمع الزمالك ومنافسه بيراميدز على نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها على ملعب استاد برج العرب.

ومن المنتظر أن يخوض الفريقين المباراة بطابع حماسي لحسم الفوز في الـ 90 دقيقة من الوقت الأصلي وعدم اللجوء للأشواط الإضافية وركلات الجزاء الترجيحية، لعدم تصعيب المهمة.

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