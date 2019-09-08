مزارعون يطلقون النار على ناشطة إنجليزية أثناء محاولتها إنقاذ أرانب .. فيديو

غرق وجه ناشطة نباتية بريطانية بالدماء بعد أن أطلق مجموعة من المزارعين النار عليها عبر نافذة سيارتها، خلال محاولتها إنقاذ 14 أرنب في أسبانيا، وفقًا لادعائها.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أتن الناشطة التي تتخذ من برشلونة مقرًا لها ، وتحمل اسم "الأسطورية ميا" في انستجرام ، نشرت مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها تظهر فيه وجهها وساقيها غارقين في الدماء .



وشرحت الناشطة لأكثر من 40،000 متابع كيف دخلت مزرعة أرانب في غرب أوسونا ، و"أنقذت" الحيوانات، ومع ذلك ، انتقد بعض رواد التواصل الاجتماعي تصرفاتها ووصفوها بأنها "لصة" وانها "أحمقاء".



