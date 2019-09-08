ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مزارعون يطلقون النار على ناشطة إنجليزية أثناء محاولتها إنقاذ أرانب .. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:49 م
صدى البلد
أحمد شريف
غرق وجه ناشطة نباتية بريطانية بالدماء بعد أن أطلق مجموعة من المزارعين النار عليها عبر نافذة سيارتها، خلال محاولتها إنقاذ 14 أرنب في أسبانيا، وفقًا لادعائها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أتن الناشطة التي تتخذ من برشلونة مقرًا لها ، وتحمل اسم "الأسطورية ميا" في انستجرام ، نشرت مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها تظهر فيه وجهها وساقيها غارقين في الدماء .

وشرحت الناشطة لأكثر من 40،000 متابع كيف دخلت مزرعة أرانب في غرب أوسونا ، و"أنقذت" الحيوانات، ومع ذلك ، انتقد بعض رواد التواصل الاجتماعي تصرفاتها ووصفوها بأنها "لصة" وانها "أحمقاء".

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

من 35 لـ 50 ألف جنيه.. تقدر تشتري السيارات دي

نهائى كاس مصر.. شاهد مالكى بيراميدز السابق والحالى معا قبل مواجهة الزمالك

طريقة عمل العاشورة .. 6 وصفات متنوعة أبرزها الحجازية ..صور

اضرار القهوة على القلب .. ماذا يحدث لجسمك بعد شرب فنجان منها

بعد وقف استيرادها.. طرق التفرقة بين الدواجن الفاسدة والطازجة

صدمة.. الفيفا يوقع عقوبة قاسية على الاهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنى عمرو دياب ولينا احمد الفيشاوي.. أبناء الفنانين إثارة X إثارة على السوشيال ميديا

طريقة عمل العاشورة .. 6 وصفات متنوعة أبرزها الحجازية ..صور

اللي براسي عملته.. نوال الزغبي بأطلالة صيفية على السوشيال ميديا